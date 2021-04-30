Лукашенко: Беларусь остается приверженной целям ООН и готова развивать международное сотрудничество

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства выразил уверенность, что многие достижения ООН стали возможными благодаря умению Антониу Гутерриша организовать процесс переговоров, объединить вокруг себя всех небезразличных для поиска оптимальных решений по целому ряду острых проблем современности.

"Стремление организации вести диалог на основе взаимного уважения, несомненно, находится в интересах всего человечества. Беларусь высоко ценит ваш личный вклад в эту работу. Надеюсь, что мы продолжим наше конструктивное и эффективное взаимодействие после вашего переизбрания на следующий срок. Пользуясь случаем, хотел бы высказать твердую поддержку со стороны Беларуси вашей кандидатуры на посту Генерального секретаря ООН", - отметил Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь остается приверженной целям деятельности организации и подтверждает готовность развивать международное сотрудничество с сохранением принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела.-0-