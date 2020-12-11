Лукашенко: Беларусь поддерживает Казахстан в создании стабильного и мощного государства

11 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Беларусь будет всячески поддерживать Казахстан в создании стабильного, мощного и процветающего государства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во время заседания выступили первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и глава казахстанского государства Касым-Жомарт Токаев. От Беларуси председательство в Евразийском экономическом союзе на 2021 год переходит как раз к Казахстану.

"У нас был непростой високосный 2020 год, непростым будет и 2021 год. Знаю, что в Казахстане год начнется с парламентских выборов. Мы хотели бы пожелать Казахстану успехов в проведении этой политической кампании. То, что она будет непростой, вы это видите и по Беларуси, и по другим странам, - отметил Александр Лукашенко. - Поэтому мы будем болеть за вас, будем всячески поддерживать вас в создании стабильного, мощного, процветающего Казахстана".

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также почетного председателя ВЕЭС​, первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Молдова Игоря Додона, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, Президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.-0-