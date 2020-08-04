Лукашенко: Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов $9,5 млрд

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь потеряла из-за торговых войн, несправедливых цен и дорогих кредитов $9,5 млрд. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Итоги текущего периода показали, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит нас в уязвимое положение, если не сказать больше. Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей, - отметил Александр Лукашенко. - Мы сделали выводы. И уже реализуем стратегию, чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным".

Для этого создается новая инфраструктура поставок нефти и газа, идет диверсификация кредитного портфеля и товарных потоков, агрессивное освоение новых экспортных рынков.

Президент напомнил, что Беларусь - экспортно ориентированная страна и, по сути, "вмонтирована" в международные производственные связи. "Сейчас ни в коем случае ничего нельзя разрушать, нужно защитить людей и продвигать экономику вперед хотя бы на 3-4% ежегодно. Это будут среднемировые темпы роста", - констатировал глава государства.-0-