Лукашенко: Беларусь придает важное значение расширению двусторонних отношений с Бахрейном

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного Принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны Королевства Бахрейн Сальмана бен Хамада аль-Халифу, а также народ этой страны с национальным днем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За 50 лет своего существования Бахрейн благодаря мудрому использованию интеллектуального капитала сумел достичь значительных результатов в различных областях и закрепил позиции как государство, основанное на принципах социальной справедливости и равных возможностей для граждан, - подчеркнул глава государства. - Приятно отметить успешное движение Королевства в направлении построения диверсифицированной и наукоемкой экономики в контексте реализации Программы экономического развития - 2030".

Александр Лукашенко заверил, что Беларусь придает важное значение расширению двусторонних отношений с Бахрейном и прилагает усилия для их активизации.-0-