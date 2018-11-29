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Лукашенко: Беларусь привержена полной реализации дорожной карты развития сотрудничества с Узбекистаном

Президент 29.11.2018 | 11:18
Во время встречи
Во время встречи

29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с послом Узбекистана Насирджаном Юсуповым подтвердил приверженность страны полной реализации дорожной карты двустороннего сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы утвердили недавно дорожную карту - план нашей деятельности на перспективу. Премьер-министры подписали этот план. Передайте Шавкату Миромоновичу (Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. - Прим. БЕЛТА), что я строго буду контролировать исполнение этого плана, мы привержены полной его реализации", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество Беларуси с дружественным Узбекистаном развивается очень хорошо и интенсивно. "Самый главный итог всего этого, что мы наверстали то отставание в нашем сотрудничестве, которое накопилось за предыдущие годы. Я уже говорил о вашем Президенте, что это в основном его заслуга", - сказал глава государства.

Говоря о лидере Узбекистана, Президент Беларуси отметил, что еще на посту премьер-министра Шавкат Мирзиеев занимался стратегией развития страны. "Это человек знающий и любящий Узбекистан, сделавший много хорошего для Узбекистана собственными руками. Он видел все проблемы. Поэтому когда стал Президентом, ему не надо было входить в курс дел, смотреть на кадры. Он все видел изнутри. Он очень быстро развернулся, и по всем направлениям у него успех", - констатировал глава государства.

"Я многих видел президентов - никто из нас так активно, так быстро не решал те проблемы, которые назрели. Он просто молодец. Я это говорю искренне", - подчеркнул белорусский лидер, имея в виду заслуги Шавката Мирзиеева на президентском посту.

Он также отметил, что странам в этот период удалось ликвидировать задолженность в развитии сотрудничества, которая сложилась за предыдущие полтора-два десятка лет.

Александр Лукашенко заявил, что Президента Узбекистана ждут с визитом в Беларуси в любое удобное для него время. "Вам окажем всяческую поддержку здесь, чтобы организовать визит. Мы его будем встречать как нашего не просто друга - это наш брат, очень любящий Беларусь человек. Это меня всегда подкупает. И он действительно искренне относится к Беларуси, потому что хорошо знает нашу страну. Мы для вас всегда будем надежным партнером, закрытых тем для сотрудничества нет. Многое уже начали делать и многое еще сделаем", - резюмировал глава белорусского государства.

Сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном носит конструктивный характер. В сентябре текущего года состоялся официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан, по итогам которого достигнут ряд конкретных договоренностей по расширению взаимодействия в торгово-экономической, образовательной, культурной и иных сферах, подписано 17 двусторонних соглашений. Утвержден план мероприятий (дорожная карта) по развитию сотрудничества между странами. В целом договорно-правовая база двусторонних отношений включает более 60 соглашений.

В 2017 году товарооборот составил $130,9 млн (205,4% к уровню 2016 года), экспорт - $96,1 млн (рост в 2,7 раза), импорт - $34,8 млн (124,7%). Сальдо сложилось положительное в размере $61,3 млн.

Тенденция роста торгового сотрудничества между Беларусью и Узбекистаном продолжается и в 2018 году. Так, в январе-сентябре объем двустороннего товарооборота составил $121 млн (увеличился на 47,2% к соответствующему периоду 2017 года), в том числе экспорт товаров - $91,5 млн (вырос на 56,3%), импорт - $29,5 млн (увеличился на 24,7%). Сальдо внешней торговли товарами положительное - $62 млн.

В Узбекистане зарегистрированы 24 организации, учредителями которых являются юридические и физические лица Беларуси, в том числе два субъекта товаропроводящей сети со стопроцентным капиталом белорусских холдингов: ИП ООО "Amkodor-Tashkent", ИП ООО "MAZ-Tashkent". В 2017 году на территории Узбекистана образованы два сборочных производства белорусской техники с участием белорусского капитала (соучредители - ОАО "Амкодор", ОАО "Бобруйскагромаш"). В Беларуси создано 47 организаций, учредителями которых являются узбекские юридические и физические лица.-0-

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Теги
встречи, Лукашенко, Узбекистан
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