Лукашенко: Беларусь продолжит поддерживать Сирию на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с национальным праздником - Днем эвакуации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что под Вашим профессиональным руководством Сирия в скором времени успешно преодолеет все трудности, вызванные вооруженным конфликтом, восстановит национальное хозяйство и дружественный сирийский народ вернется к нормальному, мирному образу жизни", - говорится в поздравлении.

Президент подтвердил намерение Беларуси продолжать поддержку Сирии на международной арене в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах взаимного интереса.

Александр Лукашенко пожелал Башару Асаду здоровья и успехов в усилиях по обеспечению мира и гражданского согласия в Сирии.-0-