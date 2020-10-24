Лукашенко: Беларусь продолжит работу над расширением созидательной и объединительной роли ООН

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с 75-й годовщиной основания организации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"От имени народа Беларуси и себя лично искренне поздравляю вас и секретариат ООН с 75-летием основания Организации Объединенных Наций. Ее создание стало началом новой эпохи в отношениях стран мира, - отметил глава государства. - Человечество сумело построить универсальную международную организацию в целях обеспечения условий для сотрудничества на пользу мира, защиты прав человека и повышения уровня жизни".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь как одна из основательниц ООН ощущает особую ответственность за то, чтобы сохранялась память о трагедии ХХ века, а глобальные и региональные споры не переросли в пламя новой мировой войны. "Наша страна будет продолжать работать над расширением созидательной и объединительной роли ООН", - заявил Президент Беларуси.

Глава государства убежден, что современные вызовы и угрозы требуют от Организации Объединенных Наций укреплять коллективные усилия, чтобы предотвратить политическое, экономическое и военное противостояние, решительно исключить односторонние политизированные санкции против членов ООН, поддержать широкий диалог и способствовать всеобщему устойчивому развитию, прогрессу во всем мире.-0-