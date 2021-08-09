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09 августа 2021, 11:07

Лукашенко: Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь прошла серьезное испытание на национальное единство. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы прошли серьезное испытание на национальное единство. Знаем, у нас есть все для того, чтобы этот период в своей новейшей истории пройти достойно. Есть народ, думающий, образованный, преданный интересам суверенной Беларуси. Есть всеобщее понимание, что в сфере национальных интересов мы все смотрим в одном направлении - государственном", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что нынешний 2021 год и был объявлен Годом народного единства потому, что белорусы смогли сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и своих перспектив. Президент подчеркнул, что это было бы невозможно без консолидации общества в желании и стремлении обеспечить мир на родной земле.

Единство белорусов, по словам главы государства, продемонстрировала и успешная работа Всебелорусского народного собрания. На форуме была принята программа социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.

Завершился первый этап работы Конституционной комиссии. В ее адрес поступило огромное количество предложений по совершенствованию Основного закона. "Замечу, на "пераменах" и переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в Конституции как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам. То есть на основании законов, все остальное было бы хаосом и беззаконием", - обратил внимание глава государства.

Лукашенко о последних выборах: одни готовились к справедливой кампании, а другие - к перевороту

"Учитывая, что на календаре 9 августа, предвосхищая журналистский интерес, в том числе и к событиям годичной давности, просто напомню: мы тогда провели подготовку к выборам и сами выборы в условиях тотальной гласности и демократизации политической жизни. Разница была лишь в том, что одни готовились к справедливым и честным выборам, а другие, призывающие "долбить власть", к перевороту", - заявил Президент.

Лукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человекЛукашенко: на пике протестов в Минске в 2020 году в них участвовали около 46 тыс. человек
"Их на пике было (а есть методика подсчета) 46 тысяч 700 - в Минске. Собрали со всей страны. Ну а картинку сделать не проблема. И смотрится впечатляюще", - сказал глава государства.

Лукашенко: переносить президентские выборы 2020 года в Беларуси было бы непорядочно и незаконно

Глава государства признал, что он действительно не уделял внимания проведению агитационной предвыборной кампании, потому что не это было в приоритете в то время - нужно было заниматься вопросами лечения людей от коронавируса, спасения жизней. 

"Ведь в то время, в отличие от других государств, Беларусь не закрыла границы, не ввела комендантский час, хотя этого требовали не просто политики из-за границы, а специалисты Всемирной организации здравоохранения. И тогда они были приглашены приехать и лично оценить обстановку", - подчеркнул Президент.

Президент напомнил, что Беларусь была единственной страной, которая пошла на такой шаг, предоставила экспертам ВОЗ доступ в учреждения здравоохранения. По итогам этого визита специалисты ВОЗ, пусть и непублично, но между собой признавали: о том, как организована медпомощь в Беларуси, надо говорить на Западе, чтобы об этом слышали те, кто критикует Президента, потому что уровень лечения и безопасности по борьбе с ковидом в Беларуси - беспрецедентный. 

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Лукашенко - западным политикам: прежде чем вводить против нас санкционные меры, надо просто думать

"Им, не думающим головой, прежде чем вводить против нас какие-то меры, в том числе санкционные, надо просто думать. Не хватать то, что наши протестуны, беглые там…", - сказал Президент.

"Не надо браться за санкционные топоры и вилы. Тем более они могут иметь обратный эффект", - подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко ответил на угрозы Литвы остановить транзит калийных удобрений

Александр Лукашенко заявил, что в таком случае Беларусь перенаправит потоки в другие порты - на территории России.

Лукашенко об упреках в диктатуре: я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь

"Для того, чтобы диктовать в мире, надо иметь соответствующий ресурс. У нас этого ресурса нет. Поэтому я никогда ничего не диктовал и диктовать не собираюсь. Я должен обеспечить безопасность и сохранность созданного впервые за многовековую историю суверенного государства. На остальное у нас нет возможности и желания тратить ресурсы", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко: в современном мире демократию давно заменил цифровой диктат

"И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации, - сказал Президент. - Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене".

Лукашенко - украинским властям: зачем вы это творите, ведь наши народы - родные люди?

Александр Лукашенко заявил о причастности официальных органов власти Украины к переброске оружия в Беларусь. Глава государства отметил, что всегда поддерживал Украину и украинские власти и даже понимает, почему они в угоду Западу предпринимают недружественные шаги по отношению к Беларуси.

"Ладно, побежал за Западом (Президент Украины Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА), плюнул на все, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идет в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы - это же соседи, это же родные люди?" - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание, что в белорусских СМИ неоднократно показывалось, как из Украины в Беларусь перебрасывают взрывчатку и боеприпасы. "Наш председатель Комитета государственной безопасности очень четко сказал: мы видим, кто из силовиков и официальных органов власти в Украине это организовывает", - отметил Александр Лукашенко.

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"Основа любого союза - это одинаковые условия, равноправие", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что для людей - обычных граждан двух стран равноправие во многом обеспечено. "Но как можно интегрироваться и делать шаги, если у вас цены на природный газ в два-три раза ниже, чем в Беларуси", - обратил внимание Александр Лукашенко.

"Любая интеграция без потери государственного суверенитета", - подчеркнул Президент.

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