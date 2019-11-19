Лукашенко: Беларусь рассчитывает на дальнейшее расширение диалога с Княжеством Монако

Князь Монако Альбера II. Фото Синьхуа-БЕЛТА
19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Князя Монако Альбера II с национальным праздником Княжества Монако. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Надеюсь на дальнейшее повышение уровня двусторонних контактов в различных областях, расширение конструктивного диалога в целях укрепления стабильности и безопасности в Европейском регионе", - отметил глава государства.
Александр Лукашенко также выразил Князю Монако пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности.-0-