Лукашенко: Беларусь рассчитывает на расширение взаимодействия с Камбоджей

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава белорусского государства отметил, что успехи Камбоджи в социально-экономическом развитии способствуют укреплению авторитета страны в регионе Юго-Восточной Азии.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем мы сумеем преодолеть временные трудности, вызванные пандемией, и найти новые формы для расширения белорусско-камбоджийского взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других отраслях сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Нородому Сихамони здоровья и неисчерпаемой энергии, а жителям Камбоджи - мира и благополучия.-0-