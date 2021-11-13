Лукашенко: Беларусь развивает социально ориентированную экономику, и это не фейк

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь развивает социально ориентированную экономику, и это не фейк. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в стране очень многое сделано для поддержки уязвимых слоев населения, многодетных семей. Еще со времени его первого президентского срока особое внимание уделяется развитию экспорта, продовольственной безопасности, строительству жилья.

"И мы преуспели в этом, - заявил Александр Лукашенко. - Мы в этом отношении очень много делаем, это не фейк".

Президент также обратил внимание на развитие сферы здравоохранения. В этой связи он вспомнил недавнее открытие в Могилеве областного кардиоцентра. "Во всех областных центрах трансплантация почек. Сердце больше делаем здесь, в центре, но и там тоже могут. То есть вот эти высокотехнологичные операции мы переносим ниже", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси четко выстроенная система учреждений здравоохранения, были сохранены инфекционные больницы, это в том числе помогает в борьбе с коронавирусом. "В отличие от Запада я ни одной не разрушил. А раз есть больница инфекционная в каждом районе, то есть и специалист. А если специалистов готовят, то есть и образование. Мы вот это не загубили. И у меня инфекционисты не лечат в пандемию. У меня работают обычные врачи, мы их обучили, а инфекционисты - это, знаете, золото. Группы создал, и они в регионах обучают этих врачей, как лечить", - сказал Президент.-0-