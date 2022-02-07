Лукашенко: Беларусь реализует в России проект по увеличению портовых мощностей для перевалки калия

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь реализует в России проект по увеличению портовых мощностей для перевалки калия и намерена завершить его в кратчайшие сроки. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, российская сторона предоставила площадку, на которой сейчас реализуется проект по созданию дополнительной инфраструктуры, чтобы увеличить мощности по перевалке белорусских калийных удобрений через порты России. Глава государства уточнил, что проект реализуется за счет частных инвестиций из Беларуси. "Сейчас надо очень сильно активизироваться, чтобы мы с колес начали грузить этот хлоркалий хотя бы через год", - сказал Александр Лукашенко.

В этой связи Владимир Соловьев предположил, что может быть уместным содействие нового посла России в Беларуси Бориса Грызлова: "Сейчас очень сильный посол России в Беларуси. Может, есть смысл такого рода проекты осуществлять, как в советское время, когда на проектное финансирование с высокого государственного уровня и с одной и с другой стороны идет максимальная помощь, чтобы не было никаких попыток повлиять, нагреть руки".

Александр Лукашенко отметил, что планирует обсудить эту тему в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным: "Мне нужна будет поддержка в плане того, чтобы задержки не было, волокиты этой - отвода, разрешений…"

Как сообщалось, необходимость задействовать российские порты для перевалки отечественных калийных удобрений возникла после того, как Литва запретила транзит этой продукции из своих портов.-0-