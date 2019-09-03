Лукашенко: Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков

3 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Находясь в центре Европы, наша страна служит надежным форпостом в выявлении иностранных террористов-боевиков в пассажирских и миграционных потоках. Этому способствует развитая пограничная инфраструктура, многоуровневая система обеспечения безопасности, успешный опыт сотрудничества с компетентными органами других государств и профильными международными организациями", - сказал глава государства.
/Будет дополнено/.-0-