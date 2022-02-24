Лукашенко: Беларусь смогла остановить националистический угар, а Украина покатилась по бандеровскому пути

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь еще в 1990-х годах смогла остановить националистический угар, а Украина покатилась по бандеровскому пути. Такое мнение Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в 1990-е годы, в начале его президентского пути, в Беларуси "бушевал национализм". И сторонники этих деструктивных идей прежде всего стали их продвигать в системе образования, в школах, стремясь перечеркнуть историческую память, в том числе и о героической роли советского народа в Великой Отечественной войне. "А мы думали, разве наш народ от этого отойдет? Оказывается, может. Появились люди, которые не то чтобы забыли, память у них исчезла. Они понимали, что было, но наоборот это выкручивали. Поэтому расслабляться нам не стоило и ни в коем случае сейчас нельзя", - убежден Александр Лукашенко. Он отметил, что, будучи Президентом предложил другой курс, и народ этот выбор поддержал, в том числе и во время референдумов.

"Ведь параллельно шло и в Украине, и у нас, и в либеральной России, - напомнил глава государства. - Если бы мы не остановили националистический угар, у нас было бы примерно то же (что и сейчас в Украине. - Прим. БЕЛТА)".

"Мы остановили этот националистический угар, - заявил белорусский лидер. - Поняли, что так надо сделать. А Украина покатилась по бандеровскому пути. Вот этого нельзя допустить. Хатынь помнит".-0-