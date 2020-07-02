Лукашенко: Беларусь - состоявшееся независимое государство

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал поздравление соотечественникам по случаю Дня Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко назвал символичным, что главный праздник страны - еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. "Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин", - подчеркнул глава государства.

"Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни. Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях", - отметил белорусский лидер.

Президент также пожелал соотечественникам здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Независимости Республики Беларусь.

Для каждого белоруса этот праздник наполнен особым смыслом. Наша более чем 1000-летняя история - постоянная борьба народа за свою землю, духовные ценности и самоопределение. И даже после появления на карте мира суверенной Республики Беларусь нам постоянно приходится отстаивать право на самостоятельный путь развития.

Символично, что главный праздник страны - еще и день освобождения белорусской столицы от немецко-фашистских захватчиков. Великая Победа спасла нас от истребления. Мы свято чтим подвиг поколения победителей, одолевших грозного врага и поднявших страну из руин.

Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни.

Мы и впредь будем крепить наш суверенитет и строить будущее страны на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях.

Желаю вам, уважаемые друзья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

С праздником!

С Днем Республики!

Александр Лукашенко.-0-