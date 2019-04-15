Лукашенко: Беларусь спокойно относится к объективной критике Запада и умеет у него учиться

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь спокойно относится к объективной критике Запада и умеет у него учиться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью турецкому информационному агентству "Анадолу", сообщает БЕЛТА.

"Западу не нравятся многие тенденции, которые происходили и в меньшей степени происходят сейчас. Но это наша белорусская особенность. Мы впервые в истории создаем свое независимое, суверенное государство, притом создаем на осколках разрушенной империи. И все это не так просто, у нас не было этого опыта. Но через препятствия, через завалы, преодолевая их, мы создали свое государство", - сказал Александр Лукашенко.

"Плохо шли, хорошо шли, тяжело нам было, легко, но мы создали это государство, и сегодня Запад воспринимает нас как государство. Запад отменил санкции против нас - значит, косвенно они признали, что не во всем были правы. Поэтому мы спокойно относимся к объективной критике. Мы хорошие ученики, умеем учиться. У Запада есть много хорошего, чему можно научиться", - отметил Президент.

Глава государства добавил, что Беларусь также учится у своих восточных соседей - России и Китая. "С Россией мы жили в одном государстве, мы славянские народы. Очень многое из того, что происходит в России, нам понятно. И если не нравится - мы из ее ошибок делаем выводы, если нравится - воспринимаем это, - обратил он внимание. - То же самое и с Китайской Народной Республикой. Я, еще не будучи Президентом, первый раз поехал в Китай, когда они создавали свободные экономические зоны и привлекали инвесторов. Я очень многому там научился. И рад, что, когда стал Президентом, угадал, сориентировавшись на Китай. Сейчас Китай нас поддерживает, и мы кое-что берем из их опыта и осваиваем в Беларуси".

По мнению Александра Лукашенко, критика со стороны Запада звучит в адрес многих стран, в том числе и Турции. "Американцам не нравится ваша позиция. Вы закупили в России оборонительное оружие, которое вам очень нужно и которое тогда нельзя было где-то купить дешевле, - вас за это уже не критикуют, а пытаются избивать. За любую политику независимости Турцию начинают критиковать, начинают на Турцию нападать. Значит, Турция занимает правильную позицию с точки зрения защиты национальных интересов", - подчеркнул Президент.

"Как только ваши конкуренты (они не противники вам, потому что вы в одном блоке - НАТО), а может быть и соперники, начинают вас критиковать, знайте, что вы поступаете правильно. Я исхожу из такой позиции. К тому же я поддерживаю господина Эрдогана по многим вопросам, когда он отстаивает суверенитет и независимость. Точно такую же позицию я занимаю в Беларуси", - сказал глава государства.

Он добавил, что критика никогда не бывает во вред, однако политики ее не любят. "Но тем не менее выводы из нее надо делать. Мы делаем выводы из конструктивной критики, не важно, от кого она звучит, - Запад, Восток. Но если она неконструктивна, мы стараемся на нее не обращать никакого внимания. Они говорят - мы дело свое делаем, и, как видите, спустя годы мы оказываемся правы. Поэтому и вам советую: делайте все, что лучше для Турции. Вы, кстати, это умеете и делаете правильно", - резюмировал белорусский лидер.-0-