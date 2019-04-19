Лукашенко: Беларусь - страна талантливых людей

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - страна талантливых людей. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашей национальной культуре заключены колоссальные духовные богатства. Это наш нравственный стержень. Он помогает сохранить самобытность", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сегодня, когда извне навязываются некие усредненные ценности, порождающие безвкусицу и бездуховность, очень важно показать это богатство, сохранить свои идеалы, чувство собственного достоинства. Это значит - сохранить силу страны, ее независимость. В Беларуси должны сделать все для того, чтобы сберечь и приумножить культурное наследие, воспитать на нем новые поколения.

"Посмотрите, сколько талантов дала Беларусь всему миру. Беларусь, безусловно, страна талантливых людей, - сказал Президент. - Условия для раскрытия и реализации творческого потенциала у нас созданы. Работают различные фонды и программы поддержки. Государство вложило немалые средства в реконструкцию объектов культуры".

Говоря о туристическом потенциале страны, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Министерству спорта и туризма надо максимально использовать его. "Да, все знают Беловежскую пущу, Брестскую крепость, соборы и музеи Полоцка. А как же Лидский и Коссовский замки, великолепная архитектура Пинска и многое другое?" - задал риторический вопрос глава государства. Эти объекты тоже должны стать частью туристического бизнеса, подчеркнул он.-0-