Лукашенко: Беларусь стремится к расширению диалога с Оманом на принципах доверия и взаимопонимания

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Султана Омана Кабуса бен Саида с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил стремление Беларуси к расширению межгосударственного диалога с Султанатом Омана на принципах доверия и взаимопонимания.
"Убежден, что активизация белорусско-оманского сотрудничества в разных отраслях принесет пользу жителям обеих стран", - подчеркнул Президент.
Александр Лукашенко пожелал Кабусу бен Саиду крепкого здоровья и осуществления планов, а народу Омана - мира и благополучия.-0-