Лукашенко: Беларусь стремится к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Саудовской Аравией

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда, наследного принца, заместителя премьер-министра, министра обороны Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза аль-Сауда и народ этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Уверен, что углубление конструктивных белорусско-саудовских отношений будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению наших государств, позволит наполнить двустороннее взаимодействие новыми перспективными проектами в различных отраслях", - говорится в поздравлении Королю Саудовской Аравии.

"Беларусь рассматривает вашу страну в качестве очень перспективного партнера в регионе Ближнего Востока и стремится к дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества, - подчеркнул глава государства в послании наследному принцу. - Подтверждаю готовность содействовать реализации инициированных Вами масштабных реформ".-0-