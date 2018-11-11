Лукашенко: Беларусь стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Польша Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.
"Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул Президент Беларуси.-0-
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