Лукашенко: Беларусь стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Республики Польша Анджея Дуду и народ этой страны с Национальным праздником независимости и 100-летием восстановления независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь последовательно стремится выстраивать добрососедские и дружественные отношения с Польшей, исходя из принципов международного права, а также совместной ответственности государств за стабильность и безопасность в Европе.

"Рассчитываю на плодотворную работу по созданию благоприятных условий для дальнейшего расширения двустороннего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах", - подчеркнул Президент Беларуси.-0-