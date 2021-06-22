Лукашенко: Беларусь - суверенное, независимое государство, так будет и впредь

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь - суверенное, независимое государство, так будет и впредь. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения венков в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства предложил взглянуть на любую цветную революцию, которая была совершена в последние десятилетия: в странах было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри.

"А они (Запад. - Прим. БЕЛТА) потом придут нас "спасать". Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники, потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет, ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас, или нет. Мы суверенное, независимое государство, так будет и впредь ", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-