Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", и надо быть готовыми ответить на это, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время приема в канун старого Нового года, передает корреспондент БЕЛТА.
"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это не простые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - отметил Александр Лукашенко.
"И нам надо быть готовыми ответить на этот вопрос. Я абсолютно убежден, что мы найдем достойный ответ, - заявил он. - В спорте год тоже особый, я об этом говорил. Потому год будет непростым, но очень интересным, как кто-то из журналистов недавно сказал".-0-
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