Лукашенко: Беларусь всегда будет оставаться в своих границах, ни перед кем не ползая на коленях

17 ноября, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Беларусь всегда будет оставаться в своих границах, ни перед кем не ползая на коленях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты отметили, что, когда Беларусь развивает отношения с Евросоюзом, ее критикуют в России, а если республика углубляет взаимодействие с восточным партнером, то тогда уже резонирует на Западе.

"У нас с блоком НАТО договора о тесном партнерстве, как у России, нет. У нас нет, к сожалению, и соглашения с Евросоюзом, которое имеет Российская Федерация. Они и в ВТО вступили, и нас подтягивают к этому", - заметил Александр Лукашенко.

Он признался, что, учитывая все это, не понимает претензии российской стороны к Беларуси, которая выстраивает отношения с западными партнерами. "Я особо не напрягаюсь в этом плане, просто объясняю, что мы никуда не уходим - ни на Восток, ни на Запад. Вот наша земля - мы железно будем здесь и ни метра никому не отдадим, - подчеркнул Президент. - Ни Западу, ни России не надо напрягаться: мы будем всегда на своем месте в рамках тех границ, которые существуют. Но на коленях больше ни перед кем ползать не будем".-0-