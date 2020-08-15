Беларусь высоко ценит многолетнее, последовательное и надежное партнерство с Индией - Лукашенко

Александра Лукашенко и Рама Натха Ковинда. Фото из архива
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Индии Рама Натха Ковинда с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что Беларусь высоко ценит многолетнее, последовательное и надежное партнерство с Индией, гордится духовной близостью двух народов, общей для белорусов и индийцев приверженностью идеалам мира и солидарности.
"Убежден, что постоянный диалог Минска и Нью-Дели, основанный на принципах уважения и понимания, будет и в дальнейшем содействовать успешному практичному взаимовыгодному двустороннему сотрудничеству", - говорится в поздравлении.-0-