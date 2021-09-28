Лукашенко: Беларусь выступает за более эффективное использование созидательного потенциала СНГ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам международной научно-практической конференции "30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Символично, что председательство Беларуси, которая стояла у истоков создания и принимала самое активное участие в становлении интеграционного объединения, проходит в его юбилейный год", - говорится в приветствии.

Глава государства констатировал, что СНГ состоялось как современная международная региональная организация и уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы стран-участниц. Белорусский лидер назвал Содружество примером глубокой и равноправной интеграции суверенных государств, сохранивших исторические, культурные и родственные связи между народами.

"Беларусь неизменно твердо стоит на позиции дальнейшего укрепления экономических, дипломатических и гуманитарных отношений в рамках СНГ, более эффективного использования их созидательного потенциала", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент пожелал участникам конференции успехов в выработке новых перспективных направлений межгосударственного взаимодействия на благо стран и народов СНГ.-0-