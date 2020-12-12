Лукашенко: Беларусь заинтересована в более полном раскрытии потенциала сотрудничества с Кенией

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кении Ухуру Кениату с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Государственность дала Кении историческую возможность избавиться от колониального гнета, самостоятельно определять свою судьбу и создавать уверенное будущее для своего народа, - говорится в поздравлении. - За годы независимости ваша страна стала авторитетным членом международного сообщества, одним из гарантов стабильности и прогресса в регионе Восточной Африки".

Глава белорусского государства обозначил заинтересованность Минска в более полном раскрытии потенциала разностороннего сотрудничества с Найроби. "Этому будет способствовать совместное развитие необходимых компетенций и взаимная поддержка в международных организациях, - отметил Президент. - Предлагаю также обратить особое внимание на проекты в сферах машиностроения, сельского хозяйства и подготовки кадров".

Александр Лукашенко пожелал Ухуру Кениате доброго здоровья и успехов на высшем политической посту, а жителям Кении - прочного мира и процветания.-0-