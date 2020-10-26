Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей с Австрией

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального президента Австрийской Республики Александра Ван дер Беллена с Национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко констатировал, что конструктивный и искренний характер переговоров, которые состоялись во время официального визита на высшем уровне в Вену, в очередной раз подтвердил наличие большого потенциала для взаимовыгодного сотрудничества двух государств. "Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами", - отметил Президент.
"В сегодняшних непростых условиях мы не должны допустить, чтобы все достигнутое было утрачено", - подчеркнул белорусский лидер.
Александру Ван дер Беллену он пожелал крепкого здоровья и плодотворной государственной деятельности, а жителям Австрии - мира и согласия.-0-