Лукашенко: Беларусь заинтересована в дальнейшем укреплении отношений с Мали

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул заинтересованность в дальнейшем укреплении белорусско-малийских отношений на благо граждан обеих стран.

"Надеюсь на развитие политического диалога и плодотворное сотрудничество в торгово-экономической, гуманитарной и других отраслях", - говорится в поздравлении.-0-