Лукашенко: Беларусь заинтересована в наращивании торгово-экономического сотрудничества с Монголией

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником - Наадам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что в Беларуси считают Монголию надежным другом и перспективным партнером. "Мы заинтересованы в динамичном наращивании двустороннего сотрудничества, в первую очередь в торгово-экономической сфере, - говорится в поздравлении. - Наши государства были и остаются сторонниками принципов равноправия и взаимного уважения, которые служат прочной основой для добрых и открытых отношений".

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху крепкого здоровья и достижения намеченных целей, а дружественному монгольскому народу - мира и благополучия.-0-