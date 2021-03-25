Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении межгосударственных связей с Грецией

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Греции Екатерину Сакелларопулу с 200-летием независимости страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"В Беларуси хорошо знают и любят вашу страну с ее богатой историей, самобытной культурой, живописной природой, сердечным и гостеприимным народом, с которым нас связывают общая религия, крепкие семейные традиции и дружелюбие", - говорится в поздравлении.

Президент подтвердил заинтересованность в развитии конструктивного диалога, расширении межгосударственных связей и активизации сотрудничества по широкому спектру направлений на принципах взаимного партнерства.

Александр Лукашенко пожелал Екатерине Сакелларопулу доброго здоровья и плодотворной профессиональной деятельности, а жителям Греции - безоблачного неба и стабильного, мирного будущего для потомков.-0-