Лукашенко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с Панамой в различных сферах

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Панамы Лаурентино Кортисо с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии политического диалога с Панамой на основе взаимопонимания и доверия, расширении сотрудничества в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, науки и технологий, транспорта, логистики.
Александр Лукашенко пожелал Лаурентино Кортисо крепкого здоровья и дальнейших успехов, а панамскому народу - мира и благополучия.-0-