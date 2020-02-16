Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с Литвой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Литвы Гитанаса Науседу и народ этой страны с национальным праздником - Днем восстановления Литовского государства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Гитанасу Науседе крепкого здоровья и успехов в политической деятельности, а жителям Литвы - мира и благополучия.-0-