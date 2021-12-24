Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии плодотворных отношений с Чили

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Габриэля Борича Фонта с избранием на пост Президента Республики Чили. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Беларусь заинтересована в развитии плодотворных отношений с вашей страной: в повышении уровня и интенсивности политических контактов, наращивании торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, укреплении взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в поздравлении.

"Надеюсь, что при вашей поддержке диалог Минска и Сантьяго получит дополнительный импульс и достигнет масштабов, соответствующих интересам наших народов", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Габриэлю Боричу Фонту доброго здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности.-0-