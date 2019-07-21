Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии разносторонних связей с Бельгией

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии разносторонних связей с Бельгией, в том числе в контексте расширения взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом.
"Убежден, что плодотворный диалог и активизация белорусско-бельгийских контактов в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других отраслях соответствует интересам наших стран и народов", - констатировал Президент.-0-
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