Лукашенко: Беларусь заинтересована в развитии разносторонних связей с Бельгией

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь заинтересована в развитии разносторонних связей с Бельгией, в том числе в контексте расширения взаимовыгодного сотрудничества с Европейским союзом.

"Убежден, что плодотворный диалог и активизация белорусско-бельгийских контактов в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других отраслях соответствует интересам наших стран и народов", - констатировал Президент.-0-