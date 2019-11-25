Лукашенко: Беларусь заинтересована в выстраивании добрососедских отношений с ЕС

25 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений с Европейским союзом. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства в качестве положительного момента отметил то, что визит проходит именно сейчас - по окончании в Беларуси парламентских выборов.

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных, добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и вашими государствами - Швецией и Финляндией. Я об этом много раз говорил на протяжении многих лет. Для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования. Мы очень похожи на ваши страны. У нас схожая экономика и, самое главное, трудолюбивые, крепкие люди, - сказал Александр Лукашенко. - У нас многое получается. У вас больше, у нас, может, пока чуть-чуть меньше. Но я надеюсь, что вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего в экономике".

Президент заявил, что Беларуси интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах, но для начала нужно завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подписать подготовленные договоры. "Желательно не ставить никаких предварительных условий. Надо двигаться в этом направлении. Конечно же, переговоры, договоры - это долгий путь, компромиссы, - отметил глава государства. - Коль мы уж выработали соответствующие договоры, пришли к пониманию того, что нам надо их подписывать и двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует".

Лукашенко приглашает шведские и финские компании к реализации проектов в Беларуси Президент отметил, что у Беларуси очень много общего с государствами Северной Европы, страны связывает длительная история торговых отношений и контактов в различных сферах.

"Вы видите, что вокруг нас творится. И малые, и средние государства должны как-то ближе быть друг к другу. Объединяться, если это возможно, чтобы устоять в этом тяжелом бурном мире", - уверен Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в общих интересах, чтобы регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания. "Это главное. Будет это - будем богаты, будут жить нормально наши народы, - сказал глава государства. - Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепление добрососедства. Очевидно, что такие подходы близки и вам. Недаром так называемая разрядка в семидесятые годы получила название "Хельсинки".

Это первый визит руководителя шведского внешнеполитического ведомства в Беларусь, а министр иностранных дел Финляндии представляет страну, председательствующую в настоящее время в Совете Европейского союза.-0-

Беларусь и Финляндия имеют действительно хорошие и прагматичные отношения - Пекка Хаависто "Важно говорить об отношениях между Финляндией и Беларусью, потому что это действительно хорошие, прагматичные отношения", - сказал министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Швеции важно открыть весь потенциал сотрудничества с Беларусью - Линде Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава МИД Финляндии о встрече с Лукашенко: состоялся очень честный и открытый разговор "Мы обсуждали не только наши двусторонние отношения, но и в целом отношения между Евросоюзом и Беларусью", - отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.