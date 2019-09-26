Лукашенко: Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь "закрывала" границу с Украиной от оружия, а не от людей. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями украинских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Никогда у ваших порядочных людей не будет проблем с пересечением белорусской границы", - заверил Александр Лукашенко. Глава государства пояснил, что граница "закрывается" от преступников и поставок оружия с украинской территории. По его словам, были случаи, когда в Беларуси совершались преступления с использованием такого оружия.

Президент подчеркнул, что граница не должна быть барьером между государствами и людьми, однако должна останавливать в том числе террористов. "Мы вынуждены были усилить охрану границы прежде всего с точки зрения поступления к нам оружия", - отметил он. По словам Александра Лукашенко, в этом году на границе с Украиной было пресечено около 70 попыток провоза оружия - это практически половина от всех случаев на белорусской границе.-0-