Лукашенко: Беларуси нужны С-400 и С-500 на случай ракетного нападения

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1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси для эффективной защиты от ракетного нападения нужны комплексы С-400 и С-500. Об этом Президент Беларуси рассказал в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, передает БЕЛТА.
"Вы же понимаете, что С-400 и С-500 - это дорогостоящие системы. И, давайте откровенно, лишних систем в России сегодня нет. Есть что у них прикрывать", - отметил белорусский лидер.
"Мы сегодня ПВО-шной своей обороной полностью прикрываем наши границы, Минск и так далее. Но для того, чтобы быть эффективными против ракетного нападения, нам надо как раз С-400, а, может, и С-500", - заявил Александр Лукашенко.-0-