Лукашенко: Беларуси пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси пока не поступали просьбы о предоставлении убежища от находящихся в стране мигрантов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью британской медиакомпании Би-би-си, сообщает БЕЛТА.

"К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Беларуси не поступило. Если поступят, в соответствии с законом, и очень быстро в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - заявил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что беженцы с Востока приезжают в Беларусь (причем на законных основаниях) не для того, чтобы остаться в стране. Они стремятся уехать в страны Европейского союза, прежде всего в Германию, чтобы в том числе воссоединиться с семьями. Однако на Западе это умалчивают.

"Вы не поинтересовались, а почему среди этих беженцев, которые в лагере, 400 детей, а 200 - женщин. Есть беременные. Почему они рискнули идти с детишками? А потому что они шли к своим родственникам", - отметил Президент.

В то же время Александр Лукашенко опроверг фейки о том, что перейти границу с Польшей беженцам помогают белорусские пограничники. "А кто проволоку резал - так вы мне скажите, где резали, кто резал, и назовите имя этого солдата. А вот так говорить, что некоторые вам сказали, кто-то там позвонил, в деревне сказал… Слушайте, это несолидный разговор", - заметил глава государства.-0-