Лукашенко: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Недавно глава государства посетил 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Как пояснил командующий силами специальных операций Вадим Денисенко, в 103-й бригаде в Витебске есть миротворческое подразделение. Здесь служат исключительно контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО "Партнерство ради мира".

"Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу", - отметил Александр Лукашенко.

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