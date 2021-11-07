Лукашенко: белорусская гражданская авиация демонстрирует эталонную четкость и слаженность

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Вы выбрали работу в небе делом своей жизни. И от каждого ежедневно требуются особая ответственность и безупречное выполнение служебных обязанностей", - отметил глава государства.

В поздравлении также говорится: "Перевозка пассажиров, доставка грузов, поисково-спасательные операции - все это важнейшие направления для воздушного транспорта. И несмотря на то, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка и различные негативные события нынешнего года внесли определенные коррективы в вашу работу, белорусская гражданская авиация по-прежнему демонстрирует эталонную четкость и слаженность, обеспечивая безопасные полеты внутри нашей страны и за ее пределами".

"Убежден, что и в дальнейшем авиатранспортный комплекс Беларуси будет активно развиваться и решать все многоплановые задачи, стоящие перед ним. Особые слова благодарности адресую сегодня ветеранам отрасли, которые своим примером обеспечили преемственность лучших традиций отечественной авиации", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко пожелал всем мирного и спокойного неба над головой, добра, счастья и благополучия.-0-