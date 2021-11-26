Лукашенко: белорусская сторона постарается сделать все, чтобы улучшить быт мигрантов

Новости темы "Кризис с беженцами на белорусско-польской границе"
26 ноября, Гродненский район /Корр. БЕЛТА/. Белорусская сторона постарается сделать все, чтобы улучшить быт мигрантов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с беженцами возле ТЛЦ рядом с пунктом пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы будем стараться обеспечить вас питанием, одеть вас, сделать все, чтобы вы получили питьевую воду, отвезти в баню детишек. Мы будем делать все, чтобы сделать ваш временный быт немножко легче", - заверил Президент мигрантов.-0-