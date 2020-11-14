Лукашенко: белорусские аграрии в непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул, что земля и люди являются главным богатство Беларуси, а отечественный агропромышленный комплекс - системообразующий в экономике нашего независимого государства.

"Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10,5 миллиона тонн зерновых, кукурузы и рапса. Нашли резервы для увеличения производства молока, мяса, овощей и фруктов", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что Беларусь полностью обеспечила себя отечественным продовольствием, его экспорт более чем в 100 стран мира принесет доход в миллиарды долларов.

"Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии. Убежден, что непростые задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси, непременно будут выполнены", - выразил уверенность Александр Лукашенко.

Президент пожелал всем сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде, всегда хорошей погоды и поддержки близких людей.

Поздравление Президента работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса

Дорогие друзья!

Земля и люди - главное богатство Беларуси.

Отечественный агропромышленный комплекс является системообразующим в экономике нашего независимого государства.

Пандемия коронавируса и другие потрясения внесли свои коррективы в работу многих сфер. Но мудрые сельские труженики даже в этих непростых условиях вырастили и убрали рекордный урожай: почти 10,5 миллиона тонн зерновых, кукурузы и рапса. Нашли резервы для увеличения производства молока, мяса, овощей и фруктов.

Мы полностью обеспечили себя отечественным продовольствием. Его экспорт более чем в 100 стран мира принесет нам миллиарды долларов.

Примите самые искренние слова признательности за то, что вы сохраняете лучшие традиции, высокий профессионализм, постоянно идете вперед, осваивая новые технологии.

Убежден, что непростые задачи, которые стоят перед агропромышленным комплексом Беларуси, непременно будут выполнены.

Желаю всем сельчанам и ветеранам АПК крепкого здоровья, успехов в труде, всегда хорошей погоды и поддержки близких людей.

Александр Лукашенко.-0-