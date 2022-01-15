Лукашенко: белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане

15 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Белорусские миротворцы внесли значимый вклад в стабилизацию обстановки в Казахстане. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с миротворческим контингентом, завершившим миссию в Казахстане, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы с честью выполнили задачи по обеспечению безопасности важнейших государственных, военных объектов Казахстана, внесли свой значимый вклад в стабилизацию обстановки в стране. Сегодня на вас равняются военнослужащие Беларуси и России. Вами гордятся семьи и весь белорусский народ. Вы преподнесли нашим военным прекрасный урок поведения в подобных ситуациях", - обратился к военнослужащим Александр Лукашенко.

Слова особой благодарности Президент высказал Министерству обороны России и российским военным летчикам, которые организовали и оперативно обеспечили доставку белорусского воинского контингента в Казахстан и обратно.

"Я благодарю вас всех за службу и образцовое выполнение поставленных задач. Вы проявили высочайший профессионализм, самоотверженность и отвагу. Вы шагнули в неизведанное и прекрасно там справились с выполнением своей задачи. Вы не знали, что там может быть. Многие из вас поощрены, остальные также будут отмечены и награждены. Это поручение министру обороны", - обратил внимание главнокомандующий.

Глава государства признался, что его до сих пор не покидает чувство, с которым он принимал решение об отправке белорусских миротворцев в Казахстан. "Я молил Бога, чтобы вы все до единого вернулись оттуда не просто живыми, но здоровыми. И я счастлив, что эта операция завершилась именно так. Сегодня вы будете видеть своих родных, свои семьи, многие из вас обнимут своих детишек. Это самое большое счастье для меня как для главнокомандующего Вооруженными Силами, когда ты посылаешь своих детей в неизведанное и они возвращаются обратно живыми и здоровыми", - заявил он.

Александр Лукашенко рассказал, что террористам в Казахстане обещали тысячи долларов за головы белорусских и российских военных. Да и беглая оппозиция мечтала увидеть пострадавших среди миротворцев. "Не получилось. И за это я благодарен вам и вашим командирам. Каждый день утром и вечером я просто допрашивал министра обороны о состоянии здоровья наших военнослужащих. Вы прекрасно сделали свою работу, так, как и положено нам, настоящим мужикам, - подчеркнул Президент. - Вы выбрали такую профессию, а время выбрало нас, и от этого никуда не деться".

Глава государства поздравил военнослужащих с завершением миротворческой миссии и пожелал им крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в профессиональной деятельности на благо страны и народа.-0-