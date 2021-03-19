Лукашенко: белорусские предприятия прорвались на китайский рынок и теперь разворачиваются там

19 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусским предприятиям удалось прорваться на китайский рынок, и теперь они разворачиваются там. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с работниками предприятия "Молочный мир", передает корреспондент БЕЛТА.

"Огромный рынок, туда стремятся все. И не такие "монстры" как мы. Мы малыши, - сказал глава государства. - Я не скажу, что он всегда для нас премиальный. Но это очень важно для диверсификации. Надо, чтобы мы присутствовали на многих рынках. Поэтому мы прорвались туда и разворачиваемся там".

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