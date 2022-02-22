Лукашенко: белорусские ветераны стали символом непобедимости нашего народа

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ветераны стали символом непобедимости белорусского народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня рядом с нами есть еще те, кто в суровые годы Великой Отечественной воевал за наше будущее, кто пронес через всю свою жизнь боль потерь родных, близких и боевых товарищей. Низкий поклон и безграничная благодарность вам, дорогие ветераны, пострадавшие от этой страшной войны. Вы - символ непобедимости белорусского народа!" - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-