Лукашенко: белорусский и русский языки всегда будут достоянием нашей нации

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский и русский языки всегда будут достоянием нашей нации. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Творчество классиков и произведения народной культуры, в которых отображены важные вехи исторического пути белорусов, должны находить отражение в современных проектах, интересных в первую очередь молодежи, считает Александр Лукашенко. Потому что это вопрос сохранения нашей идентичности и суверенитета, основа для понимания своего исторического права быть на этой земле.

"Мы, белорусы, жили на ней тысячелетия. Да, большую часть своей истории - в чужих государствах, с разными народами. Но в этом опыте - истоки нашей толерантности, дружелюбия, доброго отношения к другим традициям и верованиям. Многие из них стали частью нашей самобытности, сделали нас культурно и духовно богаче. У нас два родных языка: белорусский и русский", - сказал глава государства.

Связь двух культур уходит далеко вглубь веков, поэтому отказываться от той части, "где много нашей, белорусской души", нельзя. "Поэтому белорусский и наш русский языки - они будут всегда достоянием нашей нации. И мы не будем травить и давить людей, чтобы они не разговаривали на русском языке", - подчеркнул белорусский лидер.-0-