Лукашенко: Белорусский союз женщин - в авангарде благородной миссии сохранения духовных ценностей и национального единства

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с 30-летием со дня образования общественного объединения "Белорусский союз женщин". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С начала становления нашего суверенного государства БСЖ объединяет женщин Беларуси - активных, неравнодушных, понимающих ответственность за судьбу страны, - отметил глава государства. - Все эти годы ваша организация находится в авангарде благородной миссии сохранения духовных, нравственных и семейных ценностей, национального единства и достоинства белорусов. Ваши женственность, мудрость, ответственное отношение к профессиональным обязанностям и общественным инициативам, достижения на высоких государственных постах и верность своему главному предназначению восхищают и являются лучшим примером для воспитания подрастающих поколений".

Александр Лукашенко поблагодарил за жизненную позицию, достойную исторически сложившегося образа белорусской женщины - хранительницы домашнего очага и мира на своей земле.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, женского счастья и вдохновения на новые проекты - жизненно важные для будущего нашей родной Беларуси.-0-