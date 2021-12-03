Лукашенко: белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским путем работы в пандемию пошел весь мир. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по социально-экономическому развитию страны, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания Президент перечислил положительные результаты экономики: рост валового внутреннего продукта и промышленного производства, увеличение экспорта и рекордный положительный внешнеторговый баланс. Стабильно также растет средняя заработная плата, в октябре она вплотную подошла к Br1,5 тыс.

"Все это хорошо, но мы не должны думать, что решили все проблемы. Здесь и очень напряженная работа государственного аппарата, всего народа, и стечение обстоятельств: в чем-то нам и повезло. Я уже говорил: то, что мы выбрали свой белорусский путь в пандемии прошлого года - не закрывались, не кричали, не орали, просто работали. Это дает сегодня свои результаты. Белорусским путем в 2021 году пошел весь мир, - заявил Александр Лукашенко. - Этого никто не скажет, потому что Беларусь не Америка. Если бы у американцев это было, то уже трубили бы на весь мир: "Ах, какие молодцы Трамп и Байден, что выбрали правильный путь!"

Беларусь же за выбор такой политики не похвалят, подчеркнул глава государства. "Наоборот, нас будут за это душить. Знаете почему", - добавил он.-0-