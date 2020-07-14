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14 июля 2020, 07:00

Лукашенко: белорусско-французские отношения приобрели конструктивный и доверительный характер

Эммануэль Макрон. Фото Reuters
Эммануэль Макрон. Фото Reuters

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Франции Эммануэля Макрона и жителей этой страны с Национальным праздником Французской Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что благодаря совместной работе белорусско-французские отношения приобрели конструктивный и доверительный характер. Этому способствовали заметное увеличение торговли и реализация проектов в различных отраслях.

"Согласен с вами в том, что 75-я годовщина окончания Второй мировой войны вновь возвращает нас к истокам солидарности в современной Европе. Противостояние новым вызовам, одним из которых сегодня для всех стала пандемия коронавируса, должно еще больше мобилизовать совместные усилия на нашем континенте", - говорится в поздравлении.-0-

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