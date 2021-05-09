Лукашенко: белорусы будут и впредь свято чтить и защищать правду о Великой Отечественной войне

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости, - говорится в поздравлении. - Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы. Их имена навсегда в наших сердцах".

Глава государства обратил внимание, что по прошествии времени в народной памяти не меркнет великий май 1945 года. "Гордимся нашими воинами-победителями! - подчеркнул Александр Лукашенко. - Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне".

Президент пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над родной Беларусью.

Поздравление Президента Беларуси с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Девятое мая - священная дата для белорусов. В этот день каждого переполняет радость и гордость за подвиг, совершенный нашим народом во имя жизни, свободы и справедливости.

Мы также скорбим о миллионах погибших сограждан. Склоняем головы перед памятью тех, кому не суждено было вернуться с полей сражений самой кровопролитной войны. Тех, кто, не жалея жизни, трудился в тылу и ковал оружие Победы.

Их имена навсегда в наших сердцах.

Идут годы, но не меркнет в памяти народной великий май 1945-го. Уверен, что белорусы, воспитанные на примере мужества, стойкости и верности долгу, будут и впредь свято чтить и защищать правду о той войне.

Гордимся нашими воинами-победителями!

Уважаемые друзья, желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над нашей родной страной.

С праздником! С Днем Победы!

Александр Лукашенко.-0-